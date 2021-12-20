В Курганской области возбудили дело по факту ДТП, в котором погиб ребенок

ТАСС, 20 декабря. ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло в Кетовском районе Курганской области вечером в воскресенье, погиб шестимесячный ребенок, еще три человека, в том числе девятилетний ребенок, пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения, сообщили в понедельник в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по региону.

"На 235-м километре автодороги "Иртыш" на территории Кетовского района 40-летний житель города Кургана, управляя автомобилем Volvo, при совершении обгона двигавшегося в попутном направлении грузового транспортного средства не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем "Камаз" с полуприцепом под управлением 41-летнего жителя Самарской области. <...> В результате столкновения шестимесячный малыш, находящийся на заднем пассажирском сидении с левой стороны в специальном детском удерживающем устройстве, погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Его девятилетняя сестра, находящаяся в детском автокресле справа, с травмами госпитализирована", - говорится в сообщении.

Кроме того, госпитализирована 34-летняя мама детей. Водитель автомобиля, глава семьи, получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье вечером.

"Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - добавили в ведомстве.