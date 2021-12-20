Более 200 многоэтажек в Новосибирске остались без тепла из-за аварии

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Более 200 многоквартирных домов, 21 образовательная организация и пять медучреждений в Новосибирске остались без тепла и горячей воды из-за повреждения запорной арматуры на трубопроводе. Об этом сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК), осуществляющей теплоснабжение в городе.

По данным синоптиков, температура воздуха в Новосибирске минус два градуса. В вечернее время ожидается похолодание до минус 12 градусов.

"Сегодня проводим работы в Первомайском районе - на перекачивающей насосной станции № 8. Бригада меняет поврежденную запорную арматуру на трубопроводе диаметром 500 мм. В контуре отключения - 201 многоквартирный дом, 21 образовательное учреждение и пять медицинских", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, работы планируется завершить сегодня вечером, до 20:00 (16:00 мск), после чего отопление и горячее водоснабжение будет восстановлено.