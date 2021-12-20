Минский городской суд приступил к рассмотрению дела россиянина Егора Дудникова

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Минский городской суд в понедельник начал рассматривать уголовное дело гражданина РФ Егора Дудникова, которого обвиняют в разжигании социальной вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в суде Минска.

"Рассмотрение дела началось в Минском городском суде в открытом судебном заседании", - отметили в суде.

Как сообщили ранее в Следственном комитете республики, по завершении расследования Дудникову предъявлено обвинение по статье о разжигании группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, повлекшее иные тяжкие последствия, и о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. По одной из них ему грозит до 12 лет лишения свободы, по другой - до семи лет.

Дудников был задержан в мае. По данным следствия, он с 19 января по 21 мая 2021 года в одном из телеграм-чатов "с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера". Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Дудников был модератором чата "Отряды самообороны Беларуси".