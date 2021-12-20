Житель Урала, напавший на врача скорой помощи, получил 300 часов обязательных работ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Житель Каменска-Уральского (Свердловская область), который в июле напал на прибывшего на вызов врача скорой помощи с палкой, получил 300 часов обязательных работ. Он признал вину, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В судебном заседании осужденный признал вину в совершении указанного преступления. С учетом данных о личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих и отягчающих его ответственность, а также мнения потерпевшего, суд назначил Алексею Чигвинцеву наказание в виде 300 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 9 июня врач скорой медицинской помощи в составе выездной бригады прибыл на вызов, где находился пациент с раной шеи, и Чигвинцев в состоянии алкогольного опьянения. Чигвинцев деревянной палкой ударил врача по голове, в результате чего медик получил сотрясение мозга. Чигвинцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности").