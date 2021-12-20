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В Азербайджане назвали причину падения вертолета Госпогранслужбы

По словам первого заместителя генпрокурора республики Эльчина Мамедова, изучение черного ящика показало, что причиной аварии стали грубые ошибки, допущенные пилотами

БАКУ, 20 декабря. /ТАСС/. Причиной крушения вертолета Ми-17 Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана 30 ноября нынешнего года стала ошибка в управлении воздушно-транспортным средством. Об этом сообщил в понедельник на брифинге первый заместитель генпрокурора республики Эльчин Мамедов.

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"Изучение черного ящика вертолета показало, что причиной аварии стали грубые ошибки, допущенные пилотами при управлении", - сказал замгенпрокурора. По его словам, экипаж при посадке вертолета нарушил правила эксплуатации, не учел направление и скорость ветра.

"Заключение экспертов также свидетельствует о том, что никаких технических неисправностей в вертолете не было", - добавил Мамедов.

Вертолет ГПС Азербайджана разбился 30 ноября на авиаполигоне Гараэйбат вблизи Баку при выполнении учебных полетов. В результате погибли 14 офицеров ГПС Азербайджана, двое получили ранения.

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