В Азербайджане назвали причину падения вертолета Госпогранслужбы

БАКУ, 20 декабря. /ТАСС/. Причиной крушения вертолета Ми-17 Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана 30 ноября нынешнего года стала ошибка в управлении воздушно-транспортным средством. Об этом сообщил в понедельник на брифинге первый заместитель генпрокурора республики Эльчин Мамедов.

"Изучение черного ящика вертолета показало, что причиной аварии стали грубые ошибки, допущенные пилотами при управлении", - сказал замгенпрокурора. По его словам, экипаж при посадке вертолета нарушил правила эксплуатации, не учел направление и скорость ветра.

"Заключение экспертов также свидетельствует о том, что никаких технических неисправностей в вертолете не было", - добавил Мамедов.

Вертолет ГПС Азербайджана разбился 30 ноября на авиаполигоне Гараэйбат вблизи Баку при выполнении учебных полетов. В результате погибли 14 офицеров ГПС Азербайджана, двое получили ранения.