В Вологодской области ликвидировали крупную нарколабораторию по производству мефедрона

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции ликвидировали крупнейшую в Вологодской области за последние 30 лет нарколабораторию по производству мефедрона, изъято 15 кг запрещенного вещества и более трех тонн прекурсоров. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Вологодской области ликвидирована нарколаборатория по производству мефедрона. Это было крупнейшее в регионе производство запрещенных веществ, выявленное сотрудниками органов внутренних дел в течение последних 30 лет", - сказала она.

По словам Волк, подпольная лаборатория была организована в заброшенной деревне в 100 км от областного центра. "В частном доме полицейские обнаружили около 15 кг наркотического средства мефедрон, свыше 3 тонн прекурсоров и специальное оборудование. Там же при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" по подозрению в противоправной деятельности были задержаны двое граждан", - добавила представитель ведомства.

В целях конспирации злоумышленники ездили на машинах и использовали банковские карты, оформленные на других людей. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), санкция статьи предусматривает, в том числе, пожизненное лишение свободы.

Фигуранты дела арестованы.