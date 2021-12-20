Бывший и.о. главы администрации Рязани получил тюремный срок за растрату

ТАСС, 20 декабря. Советский районный суд Рязани приговорил бывшего и. о. главы администрации города Сергея Карабасова к пяти годам лишения свободны в колонии общего режима и штрафу по делу о растрате бюджетных средств при строительстве детской площадки. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Рязанской области.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил бывшему исполняющему обязанности главы администрации Рязани наказание в виде пяти лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 400 тыс. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на три года", - сообщили в прокуратуре.

Как установил суд, в 2018 году Карабасов организовал хищение путем растраты денег из городского бюджета. К совершению преступления он привлек начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани и гендиректора компании "Уютный двор 62". После заключения муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению и установке спортивного оборудования в Лесопарке Рязани компания "Уютный двор 62" подготовила акт выполненных работ, но на момент подписания акта работы по установке площадки фактически не начинались. Несмотря на это, начальник профильного городского управления по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортплощадки, после чего гендиректор "Уютного двора 62" необоснованно получил из городского бюджета более 4,9 млн рублей.

Суд также приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева. Гендиректор "Уютного двора 62" Михаил Пузанов осужден на два года и девять месяцев исправительной колонии общего режима и штраф в размере 200 тыс. рублей.

Осужденные взяты под стражу в зале суда, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Карабасов ушел в отставку 30 мая 2019 года после того, как на медиафоруме Общероссийского народного фронта президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам.