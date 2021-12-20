Обвиняемому в краже из "самолета судного дня" продлили арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Суд продлил срок содержания под стражей жителю Таганрога Жоре Хачунцу, обвиняемому в краже оборудования из грузового отсека "самолета судного дня" Ил-80. Об этом в понедельник сообщила ТАСС адвокат обвиняемого Ольга Бояркина.

"Суд приступил к рассмотрению дела. Следующее заседание состоится 17 января. Мера пресечения [Хачунцу] продлена по 2 июня 2022 года", - сказала собеседница агентства.

В начале декабря прошлого года в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК) с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. По данным источника в правоохранительных органах региона, из отсеков самолета пропали 39 радиостанций.

Сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения из самолета имущества. В начале января в рамках расследования дела был задержан житель Таганрога Жора Хачунц, который позднее был взят под стражу.

По данным открытых источников, Ил-80 представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в ходе ядерного конфликта. Самолет разработан на базе гражданского лайнера Ил-86. Всего на вооружение было принято четыре Ил-80.