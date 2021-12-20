СК Белоруссии допросит польского солдата для проверки фактов убийства людей на границе

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии проведет допрос польского солдата Эмиля Чечко, попросившего политическое убежище в республике, для проверки обнародованных им фактов об убийствах людей на польско-белорусской границе. Об этом сообщило следственное ведомство в понедельник в своем Telegram-канале .

"В пятницу, 17 декабря 2021 года, в СМИ опубликовано интервью с попросившим политическое убежище польским военнослужащим Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества", - отмечается в сообщении комитета.

В СК заявили, что следствием будет дана "принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков".