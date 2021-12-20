В Хабаровском крае погибли три человека в ДТП с двумя машинами

ХАБАРОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Авария, унесшая жизни трех человек, произошла на подъезде к селу Ачан в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Около 19:00 (12:00 мск), на 53-м км дороги "Подъезд к селу Ачан" Амурского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека", - сказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Toyota Fielder не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем марки Toyota Land Cruiser. Водитель внедорожника получил травму. Погибли водитель и два пассажира Toyota Fielder.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.