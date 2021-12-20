Мосгорсуд отменил решение об отказе лишить статуса нотариуса по делу о квартирах Баталова

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение Хамовнического районного суда, который отказался временно отстранить от должности нотариуса Дмитрия Бублия, обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве при оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"По апелляционному представлению прокуратуры Московский городской суд отменил решение Хамовнического районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении Дмитрия Бублия меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от занимаемой должности нотариуса г. Москвы", - говорится в сообщении. Материалы дела возвращены в суд первой инстанции.

Дело в отношении нотариуса

В августе СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении нотариуса Бублия, а также Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, обвиняемых в зависимости от роли каждого в мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве мошенничеству и злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия, нотариус изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение, а затем удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия, о чем свидетельствует отсутствие в реестре нотариальных действий подписей потерпевших. Тем самым Бублий злоупотребил полномочиями и способствовал хищению имущества на сумму более 35 млн рублей.

В апреле этого года суд признал недействительным договор пожизненного содержания с иждивением дочери актера Алексея Баталова Марии, который был заключен с актрисой Наталией Дрожжиной. По факту мошенничества с имуществом народного артиста Алексея Баталова ГСУ СК по Москве расследует уголовное дело, обвиняемыми по которому являются Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Вдова и дочь актера признаны потерпевшими по делу. По данным следствия, они обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.