Порядка 100 человек эвакуировали из хостела в Москве из-за пожара

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в хостеле на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы, в целях безопасности были эвакуированы порядка 100 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В хостеле, расположенном на Волоколамском шоссе, дом 95, корпус 6, на первом этаже произошел пожар. Его площадь составила 2 кв. м. Эвакуированы около 100 человек", - сказал собеседник агентства. В настоящее время возгорание ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.

По данным открытых источников, по данному адрес располагается хостел "Бункер".