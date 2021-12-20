Суд вынес приговор адвокату, предлагавшему за взятку обеспечить УДО экс-главе Коми

СЫКТЫВКАР, 20 декабря. /ТАСС/. Ухтинский городской суд Республики Коми вынес обвинительный приговор 43-летнему адвокату, который за взятку в 600 тыс. рублей предлагал обеспечить условно-досрочное освобождение (УДО) бывшему высокопоставленному чиновнику региона, сообщило следственное управление СК РФ по республике.

В следственном управлении фамилии адвоката и высокопоставленного чиновника не уточнили. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет об осужденном за коррупцию экс-главе и сенаторе от Коми Владимире Торлопове. Как следует из картотеки Ухтинского горсуда Коми, приговор адвокату Николаеву по статье ч. 5 ст. 291.1 УК РФ был оглашен в понедельник. Решение в материалах суда пока не опубликовано.

Следствием и судом установлено, в мае-июне 2020 года фигурант сообщил представителю осужденного, содержащегося в ФКУ ИК-29, о готовности выступить посредником при передаче взятки в размере 600 тыс. рублей сотрудникам ФСИН России за изготовление медицинской документации и заключения специальной медицинской комиссии об установлении у осужденного заболевания, препятствующего отбыванию наказания в местах лишения свободы. За свои услуги адвокат планировал получить 900 тыс. рублей. Намерения адвоката были пресечены сотрудниками УФСБ России по региону, в связи с чем передать взятку и получить вознаграждение, а также повлиять на возможность освобождения осужденного фигуранту не удалось.

По данным прокуратуры Коми, под контролем правоохранителей был заключен договор с адвокатом на 1,5 млн рублей, из которых 600 тыс. Николаев обещал передать медработникам, а в 900 тыс. оценил свои услуги. Суд назначил адвокату два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет.

Торлопов занимал пост главы Коми два срока подряд с 2001 по 2010 год, затем был назначен сенатором от региона. Приговором Замоскворецкого суда Москвы в 2019 году он был осужден на 6,5 года колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Срок наказания истекает 31 января 2023 года. Он несколько раз ходатайствовал об условно-досрочном освобождении или смягчении режима, но ему было отказано. Торлопов был фигурантом по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей, его бывшего заместителя Алексея Чернова - к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. Все многочисленные фигуранты уголовного дела были признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как следовало из приговора, Республике Коми был причинен ущерб на 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество фигурантов на эту сумму.