Жителю Дагестана вынесли приговор за убийство человека в результате массовой потасовки

МАХАЧКАЛА, 20 декабря. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил местного жителя к девяти годам лишения свободы за убийство человека в массовой потасовке, которая произошла в махачкалинском поселке Тарки. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту убийства 36-летнего жителя Дагестана в результате массовой драки, которая произошла в поселке Тарки (Махачкала).

"Советский районный суд Махачкалы 20 декабря 2021 года вынес приговор Джабраилу Амирову, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Он вину в предъявленном обвинении признал частично, ссылаясь на то, что совершил преступление находясь в состоянии аффекта. Однако суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и с учетом явки Амирова с повинной, его раскаяния в содеянном, положительной характеристики по месту жительства, молодого возраста, а также состояния здоровья, приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на один год", - сказала собеседник агентства.

По версии следствия, 6 января 2021 года Джабраил Амиров в ходе массовой драки, произошедшей в поселке Тарки города Махачкала, в отместку за групповое избиение своего двоюродного брата нанес шесть ножевых ранений одному из его участников, повлекших смерть последнего.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня оглашения", - добавили в пресс-службе.