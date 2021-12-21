На Камчатке от истощения умер ребенок из-за халатности матери

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Четырехлетний мальчик умер от истощения на Камчатке - его мать, зная, что ребенку требуется специальный уход и питание, не обращалась в медучреждения, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, подозреваемая, достоверно зная о том, что ее четырехлетний сын нуждается в специальном уходе в связи с имеющимся у него врожденным заболеванием слизистой оболочки тонкого кишечника, с сентября по декабрь текущего года злоупотребляла спиртными напитками и не проявляла должной заботы и внимания по отношению к здоровью ребенка, не обеспечивала соблюдение малолетним необходимой диеты питания, что привело к его истощению и смерти.

"В настоящее время следствием проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также назначены необходимые экспертные исследования с целью установления точных причин смерти малолетнего", - говорится в сообщении.

К контролю за расследованием уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) подключились и органы прокуратуры, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.