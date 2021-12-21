Под Астраханью опрокинулось судно с тремя людьми

АСТРАХАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Маломерное судно "Казанка" с тремя людьми на борту опрокинулось в реке в Камызякском районе Астраханской области. По предварительным данным, один человек утонул. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.

"21 декабря в 00:09 мст (23:09 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение об опрокидывании маломерного судна "Казанка" на реке Большая Черная села Раздор Камызякского района. На борту находились трое человек, двое из них самостоятельно выбрались на берег. По предварительным данным, один человек утонул", - говорится в сообщении.