{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Астраханью опрокинулось судно с тремя людьми

Предварительно, один из них утонул

АСТРАХАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Маломерное судно "Казанка" с тремя людьми на борту опрокинулось в реке в Камызякском районе Астраханской области. По предварительным данным, один человек утонул. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.

"21 декабря в 00:09 мст (23:09 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение об опрокидывании маломерного судна "Казанка" на реке Большая Черная села Раздор Камызякского района. На борту находились трое человек, двое из них самостоятельно выбрались на берег. По предварительным данным, один человек утонул", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияАстраханская область
СМИ: число жертв пожара в Осаке выросло до 25
Еще трое, включая подозреваемого в поджоге, пострадали и находятся в больнице, сообщил телеканал NHK
Читать полностью