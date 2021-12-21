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В Вологде произошел пожар в ангаре

Огонь распространился на площади 2 500 кв. метров

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пожар охватил металлический ангар в Вологде на площади 2 500 кв. метров, огонь локализован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Красноармейская, д. 27, поступила в 01:14 мск. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение металлического ангара на площади 2 500 кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что, по предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Эвакуация не проводилась. "В 02:20 (мск) пожар локализован", - добавили в ведомстве.

К тушению пожара привлекается порядка 40 человек и 12 единиц техники.

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