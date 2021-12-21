В Якутии застройщика "Экострой" дисквалифицировали за нарушение сроков госконтрактов

ЯКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Гендиректор строительной организации в Якутии дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение сроков исполнения госконтрактов при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

"По поручению прокуратуры Республики Саха (Якутия) прокуратура Таттинского района провела проверку исполнения законодательства при реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Установлено, что между Дирекцией жилищного строительства Республики Саха (Якутия) и обществом с ограниченной ответственностью "Экострой" заключены 11 государственных контрактов на приобретение жилых помещений в строящемся доме <...> села Ытык-Кюель Таттинского района для переселения граждан из аварийного жилья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что застройщик не исполнил взятые на себя обязательства в установленный срок, и жилые помещения не были переданы в муниципальную собственность. "Прокуратура возбудила в отношении генерального директора общества дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства")", - добавили в прокуратуре.

По результатам рассмотрения административного материала постановлением суда виновное должностное лицо дисквалифицировано сроком на шесть месяцев. Постановление суда в законную силу не вступило.