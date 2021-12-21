В Малайзии 15 человек погибли из-за сильных наводнений

СИНГАПУР, 21 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате сильных наводнений на западе Малайзии выросло до 15, почти 67 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает во вторник агентство BERNAMA.

Наибольшее число жертв и разрушений было отмечено в самом густонаселенном штате Селангор, серьезные разрушения, приведшие к гибели людей, также были зафиксированы в штате Паханг.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб объявил о выделении 100 млн ринггитов ($23,6 млн) на восстановление инфраструктуры и жилого фонда, разрушенных в результате наводнений. Он также сообщил, что каждая семья, пострадавшая из-за стихии, получит компенсацию в размере тысячи ринггитов ($236).

По оценкам местных метеослужб, продолжающиеся почти неделю осадки в ряде районов на западе Малайзии стали сильнейшими за последние 100 лет.