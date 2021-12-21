Землетрясение магнитудой 4,9 произошло возле острова Кунашир

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло во вторник к югу от южной части российских Курильских островов. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

По его сведениям, эпицентр подземных толчков находился в Южно-Курильском проливе недалеко от побережья острова Кунашир. Очаг залегал на глубине примерно 100 км под океанским дном.

Подземные толчки также ощущались в восточной части японского острова Хоккайдо, в частности в районе города Немуро. О пострадавших и разрушениях в той части Хоккайдо не сообщается.