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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло возле острова Кунашир

Эпицентр подземных толчков находился в Южно-Курильском проливе, очаг залегал на глубине примерно 100 км под океанским дном

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло во вторник к югу от южной части российских Курильских островов. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

По его сведениям, эпицентр подземных толчков находился в Южно-Курильском проливе недалеко от побережья острова Кунашир. Очаг залегал на глубине примерно 100 км под океанским дном.

Подземные толчки также ощущались в восточной части японского острова Хоккайдо, в частности в районе города Немуро. О пострадавших и разрушениях в той части Хоккайдо не сообщается.

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