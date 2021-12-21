Прокуратура выявила нехватку угля на теплоснабжающем предприятии в моногороде Кузбасса

КЕМЕРОВО, 21 декабря. /ТАСС/. Нехватка угля для обеспечения бесперебойного теплоснабжения выявлена прокуратурой в моногороде Юрге Кемеровской области. В этом году не был получен паспорт готовности к зиме из-за проблем на отапливающей муниципалитет Юргинской ТЭЦ. В отношении теплоснабжающей организации возбуждено административное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

"Юргинской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что ООО "Интеграл" осуществляет теплоснабжение жителей города. В декабре на предприятии не были созданы необходимые семидневные запасы угля для бесперебойной работы оборудования, что могло поставить под угрозу отопление жилых домов. Прокурор возбудил в отношении директора ТЭЦ ООО "Интеграл" дело об административном правонарушении по ст. 9.17 КоАП РФ ("Нарушение нормативов запасов топлива")", - говорится в сообщении.

Материалы административного дела рассмотрит Сибирское управление Ростехнадзора. Также прокуратура внесла представление руководству теплоснабжающей организации и потребовала сформировать необходимый запас угля, в настоящий момент уголь приобретен и поставлен на предприятие.

Согласно схеме теплоснабжения Юргинского городского округа, ООО "Интеграл" является единой теплоснабжающей организацией в муниципалитете и эксплуатирует по договору аренды главное теплоснабжающее предприятие города - Юргинскую ТЭЦ.

Трудности подготовки моногорода Юрги к зиме возникали и ранее. Так, в 2014 и 2016 годах на ТЭЦ вводили режим ЧС, чтобы провести ремонтные работы к отопительному сезону, в 2017 году паспорт готовности к зиме теплоснабжающее предприятие получило только в середине ноября, в 2018 году жители Юрги жаловались на низкую температуру воздуха в домах из-за плохой работы городской теплостанции. Осенью 2019 года Сибирское управление Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки выявило неисправности на трех котлах ТЭЦ, также на теплостанции были проблемы с поставкой угля для работы котлов, своевременно не выплачивалась заработная плата.