У посольства РФ нет данных о пострадавших при тайфуне на Филиппинах россиянах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Информация о пострадавших при тайфуне на Филиппинах россиянах пока не поступала, заявила во вторник пресс-атташе посольства РФ в Маниле Нина Пракапович в эфире телеканала "Россия-24".

"К настоящему времени в посольство не поступала информация о жертвах среди российских граждан. Находимся в постоянном контакте с нашим координатором соотечественников в Себу, а также почетным консулом России на Филиппинах Арми Лопес Гарсией. По их информации, ситуация в центральных районах страны продолжает оставаться сложной, на островах до сих пор нет воды, электричества, элементарной связи. Тем не менее, посольство продолжает мониторить обстановку", - сказала она.

Метеорологическая обсерватория Гонконга 16 декабря сообщила, что 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана. Власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тыс. жителей до удара стихии. Людей разместили в 274 эвакуационных центрах в провинциях Южный Лейте, Лейте, Самар, Восточный Самар, Северный Самар и Билиран.

Как сообщило в понедельник издание Rappler, порядка 375 человек погибли из-за последствий тайфуна "Раи" на Филиппинах. Кроме того, пострадали по меньшей мере 500 человек, еще 56 числятся пропавшими без вести. В пострадавших районах страны продолжаются восстановительные работы.