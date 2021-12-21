В Хабаровском крае возбудили дело из-за кражи данных абонентов сотовой компании

ХАБАРОВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело из-за распространения данных абонентов сотовой компании. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, один из сотрудников компании, оказывающей услуги сотовой связи в Хабаровском крае, в прошлом году выгрузил из системы данных сведения о принадлежности порядка 70 абонентских номеров клиентов и детализацию их соединений. Мужчина сохранил их на электронный носитель для дальнейшего распространения.

Подозреваемый установлен, сейчас идет сбор доказательственной базы.