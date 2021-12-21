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В Астрахани в акватории Волги вновь появилась маслянистая пленка

Специалисты определяют площадь загрязнения

АСТРАХАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Загрязнение Волги вновь зафиксировано в Астрахани, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по области.

Это четвертый случай загрязнения в регионе за последнее время. "Во вторник в 07:39 мск в Главное управление МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загрязнении акватории. На месте обнаружена радужная-маслянистая пленка протяженностью от Центрального грузового порта до памятника Петра Первого", - говорится в сообщении.

Специалисты определяют площадь загрязнения. Организовано взаимодействие с администрацией морского порта, Росприроднадзором, межрайонной природоохранной прокуратурой и другими ведомствами.

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