Адвоката задержали в Саратове за мошенничество в особо крупном размере

ТАСС, 21 декабря. Адвокат из Волгоградской области задержана в Саратове по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Руководителем следственного управления СК РФ по Саратовской области в отношении адвоката Адвокатской палаты Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Следователем СК подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следователей, адвокат Адвокатской палаты Волгоградской области представляла интересы жителя Саратова по уголовному делу, находящемуся в производстве органа полиции. Своему доверителю и его супруге, которая также являлась фигурантом по уголовному делу, она сообщила заведомо ложную информацию о том, что располагает необходимыми связями и влиянием. С их помощью она якобы могла решить вопрос о прекращении уголовного дела и добиться изменения своему подзащитному меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую, а также обеспечить увольнение сотрудников правоохранительных органов, которые проводили расследование дела и оперативно-разыскные мероприятия по нему, сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ.

За это адвокат потребовала со своего подзащитного и его жены деньги, которые якобы собиралась передать сотрудникам правоохранительных органов и суда за решение указанных вопросов. С мая 2019 года до декабря 2021 года адвокат путем обмана похитила принадлежащие доверителю и его жене около 3,8 млн рублей. Супруги, осознав, что в отношении них совершены противоправные действия, обратились в правоохранительные органы.

Кроме того, 20 декабря 2021 года адвокат получила от супруги своего подзащитного, действовавшей в рамках оперативного мероприятия, 10 млн рублей, которые якобы собиралась передать сотрудникам правоохранительных органов и суда за назначение женщине и ее мужу наказания, не связанного с изоляцией от общества. Противоправные действия адвоката были пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области, отметили в СК. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и закрепления доказательств.