Уголовное дело о преднамеренном банкротстве строительной фирмы возбудили в Саратове

ТАСС, 21 декабря. Следователи возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве в отношении бывшего генерального директора компании, участвовавшей в застройке жилого комплекса "Победа" в Саратове, где из-за несвоевременного ввода жилья обманутыми оказались десятки семей дольщиков. Об этом журналистам сообщили во вторник в следственном управлении СК РФ по Саратовской области.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении бывшего генерального директора ЗАО "ПП ЖБК-3" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ЗАО "ПП ЖБК-3", ООО "СК-ЖБК-3" и ООО "Ксиан" являлись застройщиками, заказчиками и инвесторами работ по строительству многоквартирных жилых домов ЖК "Победа". Это дома № 1 и № 5 на 720 и 367 квартир, расположенные по Усть-Курдюмскому тракту в Волжском районе Саратова, уточняется в сообщении. Фирмы привлекали на строительство деньги дольщиков, общая сумма, по данным ведомства, составила свыше 813 млн рублей. Дома обещали ввести в эксплуатацию до сентября 2019 года и до сентября 2020 года соответственно, но они не достроены до сих пор.

"Решением Арбитражного суда ЗАО "ПП ЖБК-3" признано несостоятельным (банкротом). В период с декабря 2017 года по апрель 2020 года генеральный директор данного общества, имея непогашенную задолженность организации перед участниками долевого строительства и по иным обязательствам, совершил действия, заведомо влекущие неспособность ЗАО "ПП ЖБК-3" в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В частности, им были заключены с аффилированными юридическими и физическими лицами фиктивные сделки купли-продажи 22 объектов недвижимого имущества организации, на общую сумму 45 999 266 рублей, без их фактической оплаты, что повлекло банкротство компании и причинение крупного ущерба участникам долевого строительства и иным кредиторам", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Федеральный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства выделил более 1 млрд рублей на выплату компенсаций 652 семьям Саратовской области, которые внесли средства, но не смогли получить квартиры в ЖК "Победа" в Саратове. Этот объект считался в регионе самым крупным, и выплаты семьям позволили закрыть проблему обманутых дольщиков в области.