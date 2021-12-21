Суд оставил под стражей бывшее руководство тюремной больницы Саратова по делу о пытках

ТАСС, 21 декабря. Саратовский областной суд отказал в удовлетворении жалобы защитников бывшего начальника туберкулезной тюремной больницы (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко и бывшего начальника отдела безопасности учреждения Сергея Мальцева, оставив их под стражей в качестве обвиняемых по делу о пытках. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-служба суда.

"Оставлено без изменений", - сказала собеседница агентства.

Волжский районный суд Саратова, как сообщал ТАСС, 26 ноября заключил под стражу Гаценко и Мальцева сроком на два месяца - до 25 января 2022 года. По данным суда, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц).

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео, переданные проекту программистом Сергеем Савельевым. Он заявлял ранее в многочисленных интервью, что профильного образования у него не было, однако он учился сам и его взяли в колонии на работу, связанную с электронным документооборотом и видеозаписями, таким образом он получил доступ к видеоархивам. В отношении Савельева возбуждено дело по статье 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"), 23 октября МВД России объявило его в федеральный розыск. В конце октября Савельев был заочно арестован на два месяца, но суд кассационной инстанции отменил решение районного суда о заочном аресте.