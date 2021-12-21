Экс-замдиректора новгородского Россельхозбанка приговорили к пяти годам колонии

ТАСС, 21 декабря. Суд признал экс-заместителя директора новгородского филиала Россельхозбанка виновным в двух фактах коммерческого подкупа и приговорил его к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 24 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Доказательства собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Новгородской области признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего заместителя директора Новгородского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк". Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 24 млн рублей", - говорится в сообщении.

Преступления относятся к периоду 2014-2015 годов, когда подсудимый занимал должность заместителя директора регионального отделения банка, а затем был его директором. По версии следствия, бывший руководитель получил от коммерческой организации 14 млн рублей за содействие в заключении двух кредитных договоров на сумму более 100 млн рублей.

В начале декабря к 3,5 года колонии и штрафу более 10 млн рублей за получение коммерческого подкупа был приговорен другой бывший руководитель Новгородского филиала ОАО "Россельхозбанк". За помощь в получении кредита свыше 250 млн рублей он получил 4,5 млн рублей, автомобиль Cadillac Escalade и права на помещение, стоимость которого составляет более 3 млн рублей.