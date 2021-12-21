Движение автомобилей из Екатеринбурга в Тюмень по федеральной трассе перекрыли из-за ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Пять машин столкнулись на федеральной трассе Екатеринбург - Тюмень, движение транспорта в сторону Тюмени временно перекрыто. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Росавтодора.

"21 декабря с 12:00 мск на 133-м км автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень (Свердловская область, г. Камышлов) закрыто движение автотранспорта в направлении г. Тюмень. Причина: ДТП с участием пяти автомобилей", - говорится в сообщении.

Объезд организован через город Камышлов.

В управлении ГИБДД по Свердловской области уточнили ТАСС, что столкнулись три грузовика и один легковой автомобиль. Водитель "Камаза", по предварительным данным, выехал на встречную полосу, мужчина погиб.