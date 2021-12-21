Суд в Петербурге продлил арест бизнесмену Ебралидзе, обвиняемому в растрате 3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил до конца марта арест предпринимателю Александру Ебралидзе, который обвиняется в присвоении почти 3 млрд рублей из кассы "Констанс-банка" в 2016 году. Бизнесмен не признает вины и считает, что его оговаривают. Об этом сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Ебралидзе, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ "Организация растраты", сроком по 23 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Ебралидзе не признает своей вины. Бизнесмен считает, что его оговаривает другой фигурант, Эльдар Дыгов, для того, чтобы уменьшить свою роль в преступлении. Обвиняемых задержали в конце ноября по делу о присвоении 2,9 млрд из кассы "Констанс-банка", в котором Дыгов занимал должность председателя правления, а Ебралидзе был одним из главных акционеров. Исчезнувшая сумма составила около 70% активов банка, из-за выявленной недостачи ЦБ отозвал у него лицензию в августе 2016 года.

По данным следствия, растрата была организована Ебралидзе в период с 1 января 2014 года по 1 августа 2016 года. При избрании бизнесмену меры пресечения 26 ноября следователь сообщил, что Ебралидзе мог участвовать в организации заказных убийств, на что указывает изъятая электронная переписка. Отдельно отмечалось, что в прошлом предприниматель отбывал наказание в местах лишения свободы и имеет обширные связи в криминальном мире.

Александр Ебралидзе был основателем "Констанс-банка" в 1993 году и одним из его основных владельцев (в 2016 году под его контролем находилось около 40% акций). Семья предпринимателей Дыговых, по данным СМИ, также контролировала часть акций (младший брат Эльдара Дыгова, Тимур, даже заведовал хранилищем банка). Среди активов Александра Ебралидзе - АО "Талион", через которое он владеет пятизвездочной гостиницей на реке Мойке в центре Петербурга, ООО "Стод", занимающееся деревообработкой в Торжке Тверской области, и несколько других компаний. Кроме того, Ебралидзе известен меценатской деятельностью и возглавляет им же созданный в 2009 году Всемирный конгресс народов Грузии. В мае 2009 года миллиардер заявлял о намерении участвовать в выборах президента Грузии.