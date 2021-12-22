Пропавшего на Сахалине подростка нашли мертвым

ТАСС, 22 декабря. Подросток, который ушел из дома на Сахалине 20 декабря, найден мертвым, сообщила в среду пресс-служба СУ КС РФ по региону.

15-летний мальчик ушел из дома в городе Углегорск рано утром 20 декабря. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий на территории одного из недействующих предприятий Углегорского района обнаружено тело подростка. Проводятся следственные действия, направленные на установление причины и обстоятельств смерти юноши, назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе расследования будет, в частности, дана оценка действиям лиц, ответственных за охрану объекта и недопущение на него посторонних лиц, а также приняты меры профилактического характера.