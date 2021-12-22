В Челябинской области загорелось ответвление газопровода

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Экстренные службы ликвидировали возгорание на отводе от магистрального газопровода высокого давления Уренгой - Помары - Ужгород в Чебаркульском районе Челябинской области, сообщили ТАСС в среду пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 06:55 (04:55 мск) горение на газопроводе ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, ответвление газопровода загорелось в 01:16 мск 22 декабря на 1793-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в Чебаркульском муниципальном районе Челябинской области. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило факельное горение газа. Бригадой газовой службы было проведено перекрытие участка газопровода протяженностью 16 км и переключение на резервную схему.

Погибших, пострадавших нет.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 58 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России - 17 человек и 5 единиц техники.

Как сообщили ТАСС в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", возгорание не повлияло на газоснабжение потребителей, оно осуществляется в полном объеме.