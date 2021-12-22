Три человека погибли в результате пожара в неэксплуатируемом корпусе вокзала на Ямале

ТАСС, 22 декабря. Пожар произошел в неэксплуатируемом корпусе железнодорожного вокзала в Новом Уренгое, в результате происшествия погибли трое человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

"Поступило сообщение о пожаре, возникшем во втором неэксплуатируемом корпусе железнодорожного вокзала, находящегося на реконструкции в городе Новый Уренгой. На момент прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 25 кв. м. В 02:27 (00:27 мск) обнаружено два погибших. В 02:28 (00:28 мск) стало известно о локализации пожара, а 02:38 (00:38 мск) о полной ликвидации. В 02:58 (00:58 мск) обнаружен третий погибший", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, погибшие выполняли работы по реконструкции вокзала. Огнем повреждено помещение комнаты отдыха на площади 25 кв. м. В тушении пожара от МЧС России было задействовано восемь человек и три единицы техники.