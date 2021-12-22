Пожар на складе пластиковых изделий в Таганроге потушили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали пожар в Таганроге, где во вторник загорелся двухэтажный склад с пластиковой тарой и леской для триммеров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 06:58 мск [зафиксирована] полная ликвидация пожара на [площади] 2,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре на улице Социалистической в Таганроге поступила в 17:36 мск во вторник. Прибывшие на место пожарные зафиксировали, что горит двухэтажный склад. Сообщалось, что огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен третий повышенный ранг сложности. В 20:06 мск возгорание было локализовано на площади 2,5 тыс. кв. м.

Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура начала проверку исполнения требований противопожарной безопасности.