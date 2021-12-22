Под Петербургом задержали мужчину, стрелявшего из охолощенного автомата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Житель города Мурино Ленинградской области задержан за стрельбу из автомата с балкона в своем доме. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"По результатам разбирательства в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается.

Об инциденте, произошедшем во вторник, полицейским стало известно благодаря видеозаписи в социальных сетях. В результате проверки они установили место съемки - улица Шувалова, жилой комплекс "Витамин". Там в одном из домов и был задержан 36-летний местный житель. В ходе досмотра у него изъяли охолощенный светошумовой автомат.

В понедельник сообщалось о задержании еще одного мужчины во Фрунзенском районе Петербурга. Он в состоянии сильного алкогольного опьянения выбежал из ресторана на проспекте Славы и начал стрелять в воздух из травматического пистолета. В полиции уточнили, что у мужчины имеется разрешение на оружие, в отношении него также возбудили уголовное дело о хулиганстве.