Суд приговорил жителя Волгоградской области к 2,5 года за поджог сожительницы

ВОЛГОГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области приговорил к 2,5 года колонии 40-летнего жителя Новоаннинского района, который пьяным в мае облил бензином и поджег экс-сожительницу.

Во время застолья между ними возник конфликт из-за того, что женщина не хотела возобновлять отношения. Из материалов дела следует, что фигурант дела предположил, что его бывшая возлюбленная ведьма и решил проверить, горит она или нет.

Женщине были причинены ожоги первой-третьей степени головы, шеи, туловища, рук. "Суд <…> признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Материальный ущерб и моральный вред потерпевшей были возмещены в полном объеме до суда.