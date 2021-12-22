Мужчина, убивший по неосторожности замглавы Новоуральска, приговорен к ограничению свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил мужчину, убившего по неосторожности на охоте заместителя главы закрытого города Новоуральска в Свердловской области, к 1,5 года ограничения свободы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Алапаевского районного суда в среду.

"Ему назначено наказание - ограничение свободы сроком один год и шесть месяцев", - сказала собеседница агентства.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, компания друзей в тот день намеревалась поохотиться на косулю в лесу. Когда произошел инцидент, раненого мужчину доставили в один из частных домов, куда вызвали бригаду скорой помощи. Раненый скончался до приезда врачей.

Как отметили в пресс-службе регионального следственного управления СК, суд также постановил взыскать с осужденного 2,3 млн рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного родственникам погибшего мужчины.

Ранее ТАСС сообщал, что замглавы закрытого города Новоуральска Михаил Черницкий погиб в результате стрельбы. Следственным отделом по городу Алапаевску СК России было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").