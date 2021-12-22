В Казани из-за коммунальной аварии остался без тепла жилой квартал

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Скачки напряжения стали причиной отключения насосов котельной Ново-Савиновского района в Казани, из-за чего на четырех улицах города жители домов остались без тепла. Об этом сообщила мэрия Казани в официальном телеграм-канале.

"Как сообщили в комитете ЖКХ, при включении произошел гидроудар в сетях, который повредил трубопровод подачи в районе дома Четаева, 48. Ведутся раскопки места повреждения. Отключено теплоснабжение нескольких домов в квартале 65/1 на улицах Чистопольская, Мусина, Четаева, Бичурина", - сообщили в мэрии.

В пресс-службах мэрии и Ново-Савиновского района не смогли уточнить ТАСС число жителей в попавших под отключение домах.

Прокуратура Казани начала проверку по факту коммунальной аварии. Надзорным ведомством будет дана оценка работе ответственных организаций в части соблюдения требований законодательства об энергоснабжении населения, в том числе сроков устранения аварии на теплосетях. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

После локализации повреждения подачу теплоносителя в большинство домов планируется восстановить. Останутся два дома - Четаева, 46 и 48, где отопление будет подаваться со сниженным параметрами. Ремонт планируется завершить в течение дня.