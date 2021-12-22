Более 100 ДТП произошло утром в Краснодаре из-за снегопада

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. ГИБДД фиксирует увеличение количество дорожно-транспортных происшествий в Краснодарском крае из-за сильного снегопада. В частности, утром в среду в Краснодаре произошло рекордное количество ДТП - более 100, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого ГИБДД.

"Госавтоинспекция Кубани фиксирует увеличение дорожно-транспортных происшествий в результате непогоды. В краевом центре произошло уже более 110 дорожно-транспортных происшествий, мелкие аварии зафиксированы во многих районах региона", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали рекордное число заявок на оформление дорожно-транспортных происшествий в краевом центре. С утра среды принято 110 обращений от граждан, которые стали участниками дорожно-транспортных происшествий, обычно такое количество заявок принимается в течение суток.

"Во всех случаях автомобили получили механические повреждения, пострадавших людей нет. Основная причина подобных дорожно-транспортных происшествий - несоблюдение интервала между автомобилями. Кроме того, некоторые водители не сменили летнюю резину на зимнюю, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Госавтоинспекции", - отметили в отделе пропаганды.

Как отметили в отделе, массовые аварии, в которых было повреждено более 25 автомобилей, произошли также в городе Кропоткин.

Ранее сообщалось, что сильные снегопады, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ухудшение видимости и гололед ожидаются в Краснодарском крае со вторника по пятницу. Ухудшение погоды вызвано прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы.