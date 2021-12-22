Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду оставил в силе решение о продлении ареста экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляцию на решение продлить Раковой меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 марта 2022 года. Постановлением суда решение первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Ракова на должности главы "Фонда новых форм развития образования" вступила в сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками, а также со своим гражданским мужем Артуром Стеценко. Фигуранты заключили между ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" и Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.

Следствием выявлен факт необоснованной выплаты мужу Раковой бюджетных денежных средств с июля 2017 по ноябрь 2018 года. Неосведомленные о противоправной деятельности фигурантов сотрудники бухгалтерии обеспечили перечисление принадлежащих фонду денежных средств в общей сумме более 9 млн рублей в качестве заработной платы и ежемесячных премий Стеценко. Таким образом, ежемесячный незаконный доход фигуранта составлял до 300 тыс. рублей.

Уголовное дело, по которому проходят Ракова и ее муж, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы, кроме экс-замглавы Минпросвещения, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Стеценко, ректор "Шанинки" Сергей Зуев. Они содержатся под стражей, никто из них вину не признает. Еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Она признала свою вину в хищении денег и была переведена под домашний арест.