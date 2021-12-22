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В Казани госпитализировали трех человек с отравлением угарным газом

Среди пострадавших есть ребенок

ТАСС, 22 декабря. Три человека, в том числе один ребенок, отравились угарным газом в квартире в Казани. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"Днем 22 декабря поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек, в том числе одного ребенка, по адресу: город Казань, Советский район, поселок Дербышки, улица Советская, 19", - отметили в ведомстве.

Женщина 1990 года рождения, мужчина 1992 года рождения и мальчик 2017 года рождения были госпитализированы с отравлением угарным газом средней тяжести. Причины происшествия устанавливаются.

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РоссияТатарстан
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