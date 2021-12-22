Канатные дороги закрыли из-непогоды на курорте Домбай

ЧЕРКЕССК, 22 декабря. /ТАСС/. Работу канатных дорог в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии приостановили из-за непогоды, также закрыли движение по дороге к курорту.

"[На курорте] сильный ветер. На данный момент канатные дороги не работают", - сообщили в администрации поселка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по КЧР, на ФАД Черкесск - Домбай на участке с 100 по 117 км ведутся работы по расчистке трассы от сухостоя. "Возникновение угрозы безопасности дорожного движения на участке связано с сильным порывистым ветром и обильным снегопадом. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют контроль за передвижением автотранспорта на данном участке", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве туризма и курортов республики журналистам рассказали, что в курортном поселке Домбай после обильного снегопада активно ведутся работы по принудительному спуску снежных лавин.

"Мы наблюдаем за климатическими процессами, за снежным покровом, его высотой, метаморфизмом, структурой и таянием. Прогнозируем наступление лавинной опасности и при надобности предпринимаем активные действия для принудительного спуска лавин. Нельзя допускать больших накоплений снежных масс на склонах - они будут сходить хаотично, поэтому мы проводим контролируемые спуски лавин", - приводит пресс-служба министерства слова командира Домбайского военизированного противолавинного отряда "Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы" Владислава Ткаченко.

По данным Карачаево-Черкесского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе облачно с прояснениями, в отдельных районах снег, в первой половине ночи местами очень сильный снег, изморозь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью минус 13-18 градусов, в горах местами минус 18-23 градуса, днем минус три-восемь градусов, в горах местами днем минус 9-14 градусов.