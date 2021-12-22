Под Мурманском задержали мужчину, проникшего в дом престарелых

МУРМАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который ворвался в дом престарелых в Мурманской области и устроил там погром. В отношении него составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в среду в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

"В Кандалакше мужчина 1989 года рождения зашел в здание социального учреждения. Он причинил организации материальный ущерб. Сотрудники учреждения вызвали на место происшествия полицию. Нарушителя общественного порядка задержали", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, мужчина проник в здание дома-интерната из-за отсутствия на посту охранника. Нарушитель вел себя неадекватно, громил все, что попадалось на глаза. Прибывший по вызову сотрудников дома-интерната наряд полиции скрутил мужчину и доставил в отделение. Никто из постояльцев учреждения не пострадал.