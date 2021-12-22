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Под Смоленском пострадали два человека при опрокидывании машины скорой помощи

ДТП произошло на трассе М-1 "Беларусь" в Вяземском районе региона

ТАСС, 22 декабря. Автомобиль скорой медицинской помощи днем в среду съехал в кювет и опрокинулся на федеральной трассе М-1 "Беларусь" в Вяземском районе Смоленской области. В результате ДТП два человека обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"На 215-м км дороги М-1 в Вяземском районе водитель 1964 года рождения, управляя автомашиной УАЗ (скорая помощь Гагаринской ЦРБ), не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате два пассажира обратились за медицинской помощью, не госпитализировались", - сказали в пресс-службе.

О личностях пострадавших не сообщается. По данным нескольких региональных СМИ, речь идет о двух фельдшерах. Отмечается, что машина частично провалилась под лед водоема, который находится за обочиной дороги.

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