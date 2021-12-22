Начальницу управления Госкомрегистра Ялты подозревают в превышении полномочий

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника ялтинского городского управления Госкомрегистра, подозреваемой в превышении должностных полномочий при регистрации участка у берега моря, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Следственным отделом по городу Ялта установлено, что в мае 2017 года в Ялтинское городское управление Госкомрегистра Республики Крым гражданкой было подано заявление о регистрации права собственности на земельный участок в прибрежной зоне площадью свыше 200 кв. м в поселке Береговое. Должностное лицо Госкомрегистра, являясь на тот момент заместителем начальника ялтинского подразделения, без проведения соответствующих проверочных мероприятий незаконно зарегистрировала право собственности на данный участок, чем превысила свои служебные полномочия и нарушила требования федерального законодательства. Противозаконные действия должностного лица привели к утрате муниципальным округом города Ялты права собственности на данный земельный участок. Нарушения законодательства были выявлены в ходе мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, и прокурорской проверки", - говорится в сообщении.

Старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк сообщила, что "в ходе надзорных мероприятий установлено, что, несмотря на непроведение необходимых мероприятий, заявление было рассмотрено, право собственности на земельный участок площадью более 220 кв. м и стоимостью около 2,2 млн рублей было незаконно зарегистрировано за обратившейся гражданкой".

"Как выяснилось в дальнейшем, сведения о выдаче государственного акта на право собственности на земельный участок отсутствуют. В этой связи прокурор направил материалы проверки в следственный орган. Кроме того, по факту возможных мошеннических действий при предоставлении в управление документов для регистрации права собственности материалы направлены в правоохранительные органы для проведения доследственной проверки", - говорится в сообщении.