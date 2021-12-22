Бизнесмена на Кубани и его охранников оштрафовали за избиение двух человек

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара оштрафовал на один миллион рублей бизнесмена Темура Намоева, признав его виновным по статье о хулиганстве. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края в среду.

Ранее сообщалось, что следственным управлением СК РФ по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве после инцидента в конце октября, когда в поселке Индустриальный под Краснодаром 41-летний предприниматель на автомобиле Bentley в сопровождении внедорожника, в котором находились его подчиненные, двигался по обочине, нарушая ПДД. По предварительным данным, водитель ГАЗ 2705 преградил путь машинам, в ответ предприниматель с охранниками причинили телесные повреждения водителю и пассажиру отечественного автомобиля.

"В Краснодаре вынесен приговор бизнесмену и его охранникам. Прикубанским районным судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Темура Намоева, Ислама Хачетлова и Алексея и Василия Чуркиных, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Намоеву в виде штрафа в доход государства в размере 1 млн рублей, Хачетлову и Чуркиным - в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Уточняется, что подсудимые вину признали в полном объеме, потерпевшие заявили об отсутствии претензий к ним. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарском краю журналистам добавили, что фигуранты дела возместили потерпевшим причиненный вред.