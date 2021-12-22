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В Москве из здания НИИ "Теплоэлектропроект" эвакуировали 300 человек из-за пожара

В настоящее время пожар потушен

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в здании научно-исследовательского института "Теплоэлектропроект" в центре Москвы, в целях безопасности эвакуированы порядка 300 человек. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В здании института "Теплоэлектропроект" по улице Спартаковской в подвале в архивном помещении происходило возгорание бумажных изделий на площади 2 кв. метра. Из здания самостоятельно эвакуировались порядка 300 человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар потушен. Информация о пострадавших не поступала.

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