В Москве из здания НИИ "Теплоэлектропроект" эвакуировали 300 человек из-за пожара

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в здании научно-исследовательского института "Теплоэлектропроект" в центре Москвы, в целях безопасности эвакуированы порядка 300 человек. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В здании института "Теплоэлектропроект" по улице Спартаковской в подвале в архивном помещении происходило возгорание бумажных изделий на площади 2 кв. метра. Из здания самостоятельно эвакуировались порядка 300 человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар потушен. Информация о пострадавших не поступала.