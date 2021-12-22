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В детском саду в Санкт-Петербурге произошел пожар

Детей и персонал эвакуировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. В детском саду в Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по городу.

В пресс-службе районной администрации ТАСС уточнили, что эвакуировали 102 ребенка и 22 педагога. "Все дети и педагоги размещены в соседнем здании, никто не пострадал", - сообщил собеседник агентства.

По данным МЧС, возгорание произошло в прачечной на третьем этаже здания, огонь охватил 40 кв. м. "В 17:39 пожар локализован", - говорится в сообщении. К тушению привлекли девять единиц техники и 41 человек личного состава.

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