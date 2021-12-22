В Саратовской области четыре человека пострадали из-за пожара в парикмахерской

ТАСС, 22 декабря. Четыре женщины пострадали в результате пожара в парикмахерской в Аткарске в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

"В 15.26 (мск) произошел пожар в парикмахерской по адресу: Саратовская область, Аткарский муниципальный район, город Аткарск, улица Советская, 115. В результате пожара пострадали четыре человека, все женщины. Они госпитализированы в ожоговый центр", - рассказала собеседница агентства.

Причины возгорания устанавливаются.