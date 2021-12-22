Более 20% пациентов с коронавирусом в стационарах Петербурга находятся в тяжелом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Доля пациентов с новой коронавирусной инфекцией в стационарах Петербурга, находящихся в тяжелом состоянии, составляет 21%. Об этом сообщила в среду пресс-служба комитета по здравоохранению города.

"Количество тяжелых пациентов в ковидных стационарах Санкт-Петербурга остается стабильным и составляет 21%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в больницы Петербурга ежедневно госпитализируют около 300 человек с коронавирусом. Пациенты в наиболее тяжелом состоянии поступают в один из главных стационаров - в Городскую больницу №40. За 2021 год в учреждении к аппарату ЭКМО (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности) подключили 40 человек, из них спасти удалось четырех.

"Среди 69 пациентов, которые сейчас находятся у меня на лечении, только три привитых. Сейчас нет современных методик, которые позволяют сказать, что этот пациент будет болеть легко, а этот пациент будет болеть тяжело", - сказал в видеообращении, опубликованном пресс-службой, и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом СПБ ГБУЗ "Городская больница №40" Алексей Базаров.

Согласно справке, распространенной пресс-службой администрации города, о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 17 больниц, в стационарах находятся более 6 тыс. пациентов. Амбулаторное лечение сейчас проходят более 25,4 тыс. человек, 25 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находятся 586 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 309 пациентов.

По последним данным, в Петербурге выявили 835 447 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 777 534 человека (2 658 за сутки), умерли 27 519 (60 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 166 случаев заражения.